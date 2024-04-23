Укладка асфальта на подъездной дороге к новой детской областной больнице стартовала в Красногорске

В Красногорске приступили к укладке асфальтового покрытия на подъездной дороге к новой детской областной больнице, также ведется установка бордюрного камня. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строительство подъездной дороги осуществляется в рамках комплексного плана по развитию дорожной сети возле крупнейшего в Московской области детского госпиталя. Подъезд позволит обеспечить транспортную доступность важного социального объекта как со стороны Москвы, так и со стороны области. При этом открыть движение по автодороге планируется в середине мая этого года.

Заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик отметил, что позднее рабочие приступят к укладке асфальта на парковочном пространстве, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Лобне завершат летом.