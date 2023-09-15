Украина приостановила наступление из-за недостатка навыков

ВСУ приостановили свое наступления из-за отсутствия ряда важных навыков. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным западных СМИ, пятая часть предоставленной киевскому режиму техники была уничтожена во время провального контрнаступления. Большую часть Украина потеряла еще в начале июня. Поэтому украинские власти вынуждены остановиться и осмыслить сложившуюся ситуацию.

По мнению обозревателей, после четырех месяцев безуспешных попыток прорвать линию обороны России, украинские войска перешли к попытке вести борьбу на изнурение, привлекая к действиям небольшие штурмовые группировки.