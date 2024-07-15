The Economist: постоянные отключения света станут привычным явлением для украинцев

Веерные отключения электроэнергии на Украине очень скоро будут для ее жителям привычным делом, пишет издание The Economist. Причиной тому постоянные атаки на энергообъекты российских военных и почти все разбомбленные в стране электростанции.

По мнению авторов материала, все ранее заявленные и заявленные в будущем решения властей в Киеве инвестировать в атомную энергетику на данном фоне является, по своей сути либо разводом, либо пустой тратой денег на то, что народу не пригодится от слова совсем.

«Какие бы новые проекты ни появлялись, Украине срочно нужно больше электроэнергии этой зимой, всего через несколько месяцев. Слишком мало времени и слишком мало миллиардов долларов, необходимых для установки нескольких сотен малых электростанций, реконструкции разбомбленных электростанций или строительства ветряных и солнечных станций. Веерные отключения будут обычным делом», - пишет издание.

На это прямо указывает и глава энергетических программ украинского социологического Центра Разумкова Владимир Омельченко. В беседе с изданием он добавил заявил изданию, что решение киевских властей инвестировать в атомную энергетику его совершенно не убедило.