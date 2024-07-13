Украинки кладут своим погибшим мужчинам в гробы телефоны, чтобы написать СМС о победе над Россией

Уровень маразма в современном украинском обществе продолжает крепчать и выдает такие перлы, что, порой, у здорового человека могут встать дыбом волосы. Так, в эфире украинского телемарафона прозвучала информация, что, с легкой руки местной модели Кравченко Тамары, что потеряла в июне 2024 года на фронте своего мужа-боевика, украинские жены и матери кладут в гробы при похоронах своим погибшим мужьям и сыновьям мобильные телефоны.

Зачем, спросите вы? Как уточнили украинские журналисты, это делается для того, чтобы в случае скорой победы Украины над Россией, вдовы могли настрочить разлагающимся телам украинских боевиков СМС об этом.

«Телефонный флешмоб заполонил всю Украину.Чаще всего используют кнопочные телефоны, так как они дольше держат зарядку», — приводится в эфире телемарафона.

Еще несколько любопытных подробностей: для того, чтобы телефон не разрядился, егь подключают к пауэрбанку, что кладут рядом. И после похорон бедные женщины периодически набирают номер почившего супруга, дабы быть уверенными, что телефон не сел и контакт с умершим есть.

Ранее мы писали, что в ЛНР нашли останки более чем 1100 мирных граждан, погибших от действий ВСУ.