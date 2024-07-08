В Луганской народной республике были найдены и подняты останки свыше 1,1 тыс. человек. Известно о множестве захоронений в разных районах, и все это — мирные граждане, не пережившие атаки и зверства украинских сил. Об этом пишет RT .

Следственный комитет РФ продолжает активно расследовать и изучать дела о геноциде и запрещенных методах ведения войны на Донбассе. За два года установили как минимум четыре захоронения в республике: недалеко от города Рубежное, в Северодонецком, Кременском и Попасном районах. Первый когда-то был особо горячей точкой, что доказывают и массовые захоронения. Там нашли более ста мирных жителей, погребенных, брошенных, получивших суровые ранения после буйства ВСУшников.

«За последний месяц мы извлекли 174 человека. На многих останках видны следы осколочных ранений вследствие взрывных травм, а также огнестрельных пулевых ранений. Некоторые граждане умерли естественной смертью, но, так как велись боевые действия, их не могли похоронить на кладбище, их тела находились в общей могиле», — рассказала RT старший помощник руководителя СУ СК России по ЛНР Елена Марковская.

В рамках расследований для поиска тел применяют высокоточную технику, которая помогает сократить объемы раскопок до минимума. Настоящая работа поисковиков, археологов, судмедэкспертов, следователей и других специалистов.

Лабароторная работа очень важна, так как помогает сокращать списки пропавших без вести. После обнаружения тела проводят биологические экспертизы, ищут близких, сравнивают, идентифицируют останки.

Как отмечают в СК, захоронения часто массовые, а в общей сложности было найдено уже 1,1 тысячи человек. Всех подвергают экспертизе и проводят перезахоронения. Это делается не только по гуманным соображениям в рамках расследования: это также санитарная безопасность.

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