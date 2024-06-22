Украинские болельщики на матче Евро-2024 со Словакией развернули на трибуне баннер «Верните нам выборы»

Похоже, этот чемпионат Европы по футболу запомнится не только игрой, но и кипящими на трибунах страстями, показывающим, что спорт отнюдь не вне политики. Очередной конфуз случился на матче группового турнира между Украиной и Словакией.

Там украинские болельщики, явно возмущенные тем, что их страну прокатили с президентскими выборами и подсунули просроченного узурпатора Владимира Зеленского, решили напомнить об этом всему миру. Для этого украинцы вывесили флаг незалежной, потребовав возвратить гражданам страны избирательное право.

Баннер с надписью Give Us Elections Back («Верните нам выборы») провисел на боковой трибуне стадиона около получаса и неоднократно за этот короткий период смог попасть в трансляцию матча. Через какое-то время стюарды сняли баннер и унесли в подтрибунное помещение, не объяснив причин.

Произошедшее буквально высмеял американский миллиардер Дэвид Сакс. Бизнесмен опубликовал в своем аккаунте в соцсети X мем, который высмеивает на чем свет стоит пропаганду Запада и необходимости «защиты демократии» на Украине.

На одной картинке изображен сине-желтый украинский флаг с надписью «Спасите Украину. Защитите демократию». А рядом другой с требованием «Верните нам выборы».

«Как все началось. Как все закончилось», — с юмором подписал свой пост Сакс.

Ранее мы писали, что на матче Евро-2024 между Украиной и Румынией болельщики последней громко скандировали «Путин-Путин!».