Украинские СМИ рассказали о преследовании за критику Зеленского

Главные редакторы украинских СМИ рассказали о преследовании со стороны властей из-за критики в адрес Владимира Зеленского, пишет американская газета Daily Beast.

Главред «Украинской правды» Севгиль Мусаева рассказала изданию, что травля негодных СМИ инициирована с Банковой, так как Зеленский чувствует себя оскорбленным после любой критики, — эту информацию подтвердили сразу два источника.

Давление на СМИ началось после критики Зеленского из-за увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Мусаева рассказала, что после публикации статей о конфликте между Зеленским и Залужным связанные с киевской властью телеграм-каналы засыпали издание и его сотрудников оскорблениями и обвинениями в связи с Москвой.

Об угрозах в свой адрес рассказал и основатель проекта «Наши деньги» Юрий Николов.

При этом три украинских редактора рассказали, что обращения в полицию по поводу угроз и запугивания не приводят к проведению расследований.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саморазоблачением заявления Зеленского о том, что российские власти могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле».