Обвинения украинского президента Владимира Зеленского в том, что за недавним терактом в «Крокус Сити Холле» стоит российское правительство являются самоизобличительными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своих социальных сетях .

Она указала на то, что украинский лидер является единственным в мире руководителем государства, обвинившем РФ в проведенном теракте. По мнению Захаровой, в данной ситуации «на воре и шапка горит».

Представитель МИД также заявила, что ни одно возможное проклятие не могло бы уничтожить Зеленского так, как его собственное самоизобличение. Захарова призвала россиян не забывать данную трагедию ради всех погибших в теракте и на передовой.

Ранее представитель украинского ГУР Андрей Черняк заявил о непричастности страны к теракту в «Крокусе».