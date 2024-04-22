Украинский эксперт по безопасности Мельник заявил о критической ситуации в ВСУ

В ВСУ сложилась критическая ситуация из-за нехватки в живой силе и растущего среднего возраста бойцов. Об этом сообщает Norsk Rikskringkasting и ссылается на Алексея Мельника, украинского эксперта по безопасности.

Он рассказал, что все чаще бойцы выбывают из строя из-за сильных нагрузок. В частности, Мельник обратил внимание на необходимость ВСУшников на постоянной основе находиться в бронежилетах, а также носить необходимое снаряжение и оружие. Сложившуюся обстановку эксперт назвал критической, так как средний возраст воюющего равен практически 40 годам. Возрастные призывники просто не в состоянии выдерживать такие нагрузки. Чтобы изменить ситуацию Киеву нужно больше солдат, причем моложе нынешнего контингента.

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