В Польше нет единого мнения по поводу размещения американского ядерного оружия

Премьер-министр и президент Польши по-разному смотрят на возможность размещения ядерного оружия в стране. Подробности у РИА Новости .

Некоторое время назад президент Польши Анджей Дуда в разговоре с изданием Fact сказал, что польские власти могут разместить в своей стране ядерное оружие из США. По всей видимости, эти слова стали неожиданностью для премьер-министра Дональда Туска, который заявил о желании встретиться с главой страны и узнать о мотивационной составляющей данного заявления.

Теперь же настроение Дуды изменилось. Отвечая на вопрос о возможности размещения ядерного оружия на территории страны он сказал, что разговоры на эту тему ведутся, однако окончательное решение пока не принято.

Ранее мы писали о том, что президент Байден по телефону пообещал Зеленскому и впредь помогать Украине. Разговор касался законопроекта о выделении на нужды Киева нескольких десятков миллиардов долларов.