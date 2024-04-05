Украина ставит очередной рекорд. На этот раз он связан с нехваткой работников в сфере сельского хозяйства. Такое заявление сделал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Его слова привела газета Poilitico.

По утверждению главы министерства, сельскохозяйственные компании испытывают огромную нехватку людей, в первую очередь механизаторов.

«Компании испытывают, вероятно, сильнейший в истории Украины дефицит людей, которые умеют управлять сельхозтехникой, например, тракторами», - указал он.

Сольский добавил, что нехватка объясняется призывом в ВСУ, поскольку в армии традиционно очень ценятся люди, способные управлять тяжелой техникой. Журналисты отметили, что этот дефицит может еще больше усугубиться из-за снижения возраста мобилизации, мужчин будут забирать в ВСУ не в 27 лет, а в 25.

Ранее другой украинский министр, Дмитрий Кулеба, пообещал испортить блоку НАТО вечеринку в честь празднования 75-летнего юбилея блока. Он заявил, что снова потребует от союзников передачи большого количества систем ПВО, в том числе комплексов Patriot.