Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему придется испортить вечеринку в честь празднования 75-летия НАТО просьбами о предоставлении Киеву систем ПВО Patriot.

Об этом он заявил перед плановым заседанием совета Украина — НАТО на уровне глав МИД.

Кулеба в очередной раз сказал, что у союзников много таких систем ПВО, и они обязаны часть из них передать Украине.

Киевский режим настоятельно требует передать ему системы Patriot, причем нередко переходя на откровенно хамский язык. Так, тот же Кулеба вымогал у Германии «отдать нам эти чертовы Patriot», а во время встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским украинский дипломат позарился уже на все имеющиеся в мире зенитные комплексы.

При этом хваленые американские комплексы успешно уничтожаются российскими ракетами. Так 25 марта российские военные заявили о поражении двух Patriot в киевском аэропорту Жуляны.