Жители Украины были вынуждены скрываться от ВСУ. Чтобы спасти детей от принудительной эвакуации, родители прятали их в печах. Об этом рассказал военнослужащий «Южной» группировки войск с позывным Перун в беседе с РИА Новости .

По словам бойца, при отступлении украинские подразделения часто забирают с собой гражданское население. Людей заставляли садиться в транспорт и отправляли на подконтрольные Киеву территории. Многие местные жители не хотели покидать свои дома. Они предпринимали отчаянные попытки избежать вывоза.

Некоторые прятались в лесополосах и полях. Детей пытались спрятать в печах, чтобы украинские военные не смогли их найти. Боец подчеркнул, что у гражданских не было выбора остаться — их принудительно эвакуировали. По его мнению, местные жители не хотели покидать родные места.

Ранее сообщалось, что на Украине мобилизуют больных туберкулезом и бездомных.