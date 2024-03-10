Патриарх Кирилл пояснил, можно ли православным есть блины на Масленицу перед Великим постом

Употребление в пищу блинов на Масленицу не скажется на спасении души верующего православного мирянина, объяснил во время проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В то же время, предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что праздник Масленицы Широкой стоит провести «разумно и по-доброму». И отметил, что насладиться блинной неделей отнюдь не греховно.

«Все это — часть нашей традиции. Исполняем мы ее или не исполняем — на нашем спасении это не отразится, но поскольку имеется такая традиция, то нужно разумно, по-доброму для души и для тела, провести предстоящую седмицу, одновременно не чуждаясь тех замечательных традиций радости и веселья, которыми сопровождается масленица», — сказал Кирилл, его цитирует URA.ru.

Праздник Масленицы Широкой предшествует Великому посту и празднуется в нынешнем году с 11 по 17 марта. его история уходит корнями в язычество и связано, в первую очередь, с проводами зимы и встречей весеннего времени года. В конце недели в воскресенье, еще именуемое Прощенным, сжигают соломенное чучело, олицетворяющее саму зиму.

Прежде мы писали, что около 500 развлекательных мероприятий, уникальных мастер-классов от народных умельцев проведут в Подмосковье с 11 по 17 марта в рамках празднования Масленицы.