Украинцы составляют более половины осужденных в Польше иностранцев

Отмечается, что за четыре года число осужденных иностранцев выросло почти вдвое — с 1267 человек в 2020 году до 2407 человек на данный момент.

С огромным перевесом «лидируют» украинцы — 1261 человек. Также среди заключенных много грузин (330 человек) и белорусов (146 человек).

Всего по одному человеку в польских пенитенциарных учреждениях содержится из Руанды, Сенегала, Палестины, Иордании, Марокко и Финляндии.

Ранее сообщалось, что в Польше построили новую перевалочную базу для американских военных.