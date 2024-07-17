В Польше построили новую базу для американских военных

На территории Польши скоро начнет работать новая перевалочная база для военных США, которая уже сдана в эксплуатацию. Об этом факте пишет агентство PAP.

Согласно публикации, данная база стала первой из трех, которые возводятся в районе города Свентошув, где есть полигоны. Все три комплекса смогут принять 3,6 тысячи солдат. При этом, использовать их будут поочередно, а размещаться там станут сухопутные войска.

Агентство также приводит слова представителя польской армии. Он заявил, что данная база стала итогом договора о расширении сотрудничества, который был заключен между Польшей и США еще в 2022 году. При этом, она является лишь частью задуманного проекта. В течение ближайших лет должны быть созданы все условия для постоянного пребывания танковой бригады. В лагере на постоянной основе смогут находиться 4,8 тысячи солдат.

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