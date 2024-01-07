Армия РФ еще не била по Украине одной из своих самых чудовищно разрушительных ракет «Циркон». Как считает британский аналитик Александр Меркурис, если это случится, то от и так дышащих на ладан стратегических объектов ВСУ ничего не сотанется.

В эфире YouTube-канала Danny Haiphong эксперт выразил уверенность, что по-настоящему разрушительные атаки Армии России по украинским военным объектам еще впереди. И будут они нанесены гораздо более мощным вооружением, считает Меркурис.

«Мы не в курсе, сколько таких стоит на вооружении, но это гиперзвуковая ракета, траекторию которой невозможно предугадать. Можно только представить себе, что произойдет, если они ее запустят», — сказал Меркурис.

Накануне депутаты сразу двух партий ФРГ призвали дать Киеву ракеты Taurus, чтобы бомбить Россию. Как считает представитель «Зеленых» Сара Нанни, поставки в ВСУ ракет Taurus «давно назрели и медлить с этим просто преступно». А ее коллега по креслу в бундестаге от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер подчеркнул, что ракеты Taurus помогут украинским военным осуществить свои давнишние планы по уничтожению Крымского моста и Черноморского флота.