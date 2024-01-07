Депутаты бундестага призвали дать Киеву ракеты Taurus, чтобы бомбить Россию

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен быть более решительным в вопросе военной поддержки Украины и как можно скорее передать Киеву дальнобойные немецкие ракеты Taurus. Об этом открыто заявили представители двух партий в бундестаге.

Как считает представитель «Зеленых» Сара Нанни, поставки в ВСУ ракет Taurus «давно назрели и медлить с этим просто преступно».

«Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки», - цитирует Нанни ТАСС.

Депутат бундестага считает, что только так можно будеть раельно защитить мирное население Украины. Кроме того, Нанни уверена, что передача в ВСУ ракет Taurus якобы вполне укладывается в нормы международного права. Ей вторит и коллега по креслу в бундестаге от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

«Ракеты Taurus важны, потому что эта система очень эффективна и позволяет ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта», - отметил немец.

Кизеветтер подчеркнул, что ракеты Taurus помогут украинским военным осуществить свои давнишние планы по уничтожению Крымского моста и Черноморского флота. Что, в свою очередь, «вынудит Россию уйти из Крыма», считает депутат бундестага.