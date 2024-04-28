Умер создатель теории об «выкопавших Черное море украх» историк Толочко

Об этом сообщает украинское издание Страна.UA. Причины смерти не сообщаются.

Напомним, Толочко является членом Института национально памяти Украину и автором многих книг по якобы истории Древней Руси. И менно из под его пера, в том числе, вышла байка о существовании некой мифической древней цивилизации укров. И что именно украинцы выкопали Черное море, а оно не само образовалось в процессе эволюции.

Ранее мы писали, что после атаки на автобус в Брянской области раненая женщина умерла в больнице.