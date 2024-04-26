После атаки на автобус в Брянской области раненая женщина умерла в больнице

В больнице скончалась одна из пострадавших при украинской атаке по автобусу в Брянской области. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает глава Брянской области Александр Богомаз в своем официальном канале в социальных сетях.

По данным Богомаза, не смогла справиться с полученными травмами одна из пострадавших женщин. Глава региона выразил соболезнования семье погибшей, а также пообещал, что власти окажут материальную помощь.

Напомним, что ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по селу Курковичи, что в Стародубском округе Брянской области в четверг, 25 апреля. Тогда под обстрел попал автобус с мирными гражданами, в результате атаки травмы получили четыре человека (среди них 14-летний подросток).