«Умную» систему мониторинга наружного освещения запустили в Подмосковье

Систему мониторинга наружного освещения, позволяющую оперативно выявлять аварийные ситуации в электрических сетях, а также контролировать уровень потребления энергии, запустили в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что сейчас в онлайн-режиме контролируется состояние более семнадцати тысяч светильников и более восьмисот линий наружного освещения в десяти муниципалитетах. Автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО) регулирует работу уличных фонарей удаленно, экономит электроэнергию путем настройки яркости света и времени их работы, а также контролирует состояние электрической сети и отслеживает аварийные ситуации.

Теперь данные из АСУНО поступают в региональную систему мониторинга наружного освещения. Там осуществляется сбор, хранение, обработка и анализ сведений о работе светильников, их расположении, типах, потреблении мощности и электроэнергии, приборах учета, ошибках в работе системы наружного освещения и шкафах управления.

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