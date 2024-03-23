Следственный комитет России опубликовал новые данные печальной статистики по погибшим в ходе теракта в Крокус Сити Холле. К настоящему времени известно о 133 жертвах.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала рост числа жертв пятничного теракта. По словам журналиста, по своей чудовищности произошедшее в Крокусе напоминает захват террористами здания мюзикла Норд-Ост на Дубровке в Москве осенью 202 года.

«Количество жертв приближается к Норд-Осту и с большой вероятностью его превысит. Упокой, Господь, души убиенных рабов твоих», — написала Симоньян в своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до более 100 человек, сотни пострадавших. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара.

Сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Позднее глава СНБО Алексей Данилов признал, что за содеянным стоит киевский режим.