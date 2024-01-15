Управляющие организации Подмосковья выполнили около четырехсот тысяч заявок жителей за год

В минувшем году сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области проконтролировали исполнение управляющими организациями в Центре управления регионом более 394 тысяч заявок жителей, которые поступали в Единую диспетчерскую службу (ЕДС МО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего граждане обращали внимание на уборку подъездов — 41 тысяча заявок. В тройку лидеров также вошли темы ремонта подъездных дверей и запирающих устройств и установки на них пружин и доводчиков, а также обеспечения функционирования системы отопления. Наибольшее количество заявок в ЕДС МО по категориям содержания многоквартирных домов поступило от жителей Химок, Балашихи и Красногорска.

«Информацию о необходимости решения жилищно-коммунальной проблемы можно оставить на портале ЕДС. У управляющей организации есть сутки на то, чтобы взять ее в работу, и затем выполнить в срок, установленный в специальном классификаторе. Факт и качество исполнения должен подтвердить автор обращения», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.