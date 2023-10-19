Ургант, Пугачева, Литвинова: ясновидящая Мишина предсказала скорое возвращение уехавших из РФ звезд

Война, внезапно начавшаяся в Израиле, заставила многих релокантов задуматься о возвращении на Родину. Страшно не только простым жителям, но и нашим звездам, которые осудили проведение СВО и приехали на Землю обетованную. Вернутся ли они домой? Будут ли просить прощения за свою критику?

Эти вопросы мы задали известной ясновидящей Инне Мишиной. По ее словам, уехавшие артисты очень хотят вернуться домой, ведь Россия — их родная страна. Однако просто им не будет, добавила она.

«Земфира*, Рената Литвинова, Пугачева— все они мечтают вернуться на Родину. Я вижу, что скоро приедут почти все. Даю сто процентов, что очень скоро вернется Ургант», — заявила Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Экстрасенс уверена — не за горами тот день, когда все с удивлением увидят публичные покаяния известных персон.

«Все начнут говорить, что ошиблись, что не разобрались в ситуации, что поспешили. Будут просить прощения у народа. Все это произойдет в ближайшее время», — заключила Мишина.

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*признана в РФ иноагентом