«Отражать негативные воздействия»: ясновидящая назвала обычный предмет, который может спасти от сглаза и порчи

Как защитить себя и свою семью от дурного глаза? Проклятие в спину от попрошайки, завистливый взгляд коллеги, жестокие сплетни и все — человек уже заболел от расстройства. Но это совершенно не означает, что нужно запереть себя в четырех стенах. Есть универсальный способ, доступный каждому, как не стать жертвой чужой злой воли.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как простая булавка убережет от бед.

«Среди множества методов защиты и амулетов одним из самых эффективных является использование обычной булавки. Во многих культурах именно она используется как амулет, который способен отражать негативные воздействия», — заявила ясновидящая.

Считается, что булавка, закрепленная на одежде или другом аксессуаре, может действовать, как защитный барьер, предотвращая воздействие сглаза, порчи, или дурных энергий, уверена Мишина.

Кроме того, простая портновская булавка широко используется и в магических ритуалах.

«Люди берут ее, чтобы проколоть фотографию с целью отражения негативных энергий», — пояснила эзотерик.

Очень важно верить в помощь свой маленькой помощницы, продолжила экстрасенс. Она дала совет, как правильно носить булавку в качестве амулета.

«Ее надо прикалывать головкой вниз, тогда она заберет весь негатив. Лучшее место для амулета — подол платья. Можно прикрепить булавку в области сердца как брошь, но в таком случае она должна быть серебряной. Чтобы защитить малыша, булавку нужно приколоть к крыше коляски», — посоветовала ясновидящая.

А если булавка сама раскрылась — ее стоит немедленно выбросить. Это означает, что она уже забрала весь негатив и амулет утратил свои магические силы, заключила собеседница издания.

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