Уроженка Украины Таисия Повалий спела о беспощадной ярости к врагам

Артистка украинского происхождения Таисия Повалий в очередной раз сделала признание о России в своем творчестве. Она напомнила, насколько страна может быть беспощадной к врагам, пишет издание «Утро.ру» .

Замалчивать свою политическую позицию вредно для репутации звезд отечественного шоу-бизнеса, и многие сомневаются, что им стоит затрагивать эту тему. Однако нынешние реалии таковы, что рано или поздно знаменитостям приходится говорить об актуальных событиях. Народная артистка Таисия Повалий, родившаяся на Украине, оказалась умнее: она сразу озвучила, что на стороне любимой России и выступает за правду.

Украинское происхождение не помешало Таисии Повалий построить карьеру в РФ и стать народной любимицей. Блондинка восхищается страной, которая по сути дает ей кров, пищу и возможности. Родная страна отвернулась от нее, введя санкции в 2022 году.

Свою любовь к РФ Повалий выражает в творчестве. Это заметно и по последней песне «Россией живу!», премьера которой состоялась недавно. В ней звезда поет не только о своих чувствах, но и величии страны. Артистка отмечает, что Россия умеет наказывать врагов и быть яростной по отношению к ним.

Саму новую композицию Повалий называют одной из самых мощных по содержанию и исполнению: для звезды это песня-исповедь, которая обязательно найдет отражение в сердцах патриотов.

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