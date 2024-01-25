Екатерина Варнава объяснила, откуда у нее множество синяков на теле

Екатерина Варнава не всегда высказывается лучшим образом, а иногда, как и многие звезды, попадает в скандалы. Грустно сложилась и личная жизнь юмористки. Долгое время она была в отношениях с режиссером Александром Молочниковым, но в 2022 году их брак распался. Благоверный сбежал из РФ. Если верить звездным обозревателям, артистка пока не вступила ни с кем в серьезные отношения, хотя романы у нее были.

Однако Варнава не отчаивается, а продолжает вести свой блог и радовать поклонников. Недавно она опубликовала свое фото и подборку видео с падающими животными. По словам дивы, она получает синяки на теле точно также, как они: случайно и в нелепых ситуациях. Пользователи сети согласились с Варнавой, а также поделились своим похожим опытом.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Колдун рассказал, как его обыскивали во время поездки из Тулы.