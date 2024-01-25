Устройство фасада корпуса для преподавателей началось в Технолицее имени Долгих в Истре

В селе Павловская слобода подмосковной Истры продолжается строительство корпуса для проживания преподавателей в составе Технолицея им. В. И. Долгих. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На строительной площадке 45 рабочих и три единицы техники. Строители приступили к устройству фасадов, продолжается монтаж инженерных сетей, отделка помещений», — говорится в сообщении.

В здании будет три этажа, его площадь составит около трех тысяч квадратных метров. Там разместят комнаты для проживания преподавателей, на прилегающей территории выполнят благоустройство и озеленение. Открыть здание планируют 1 сентября 2024 года. Работы проходят в рамках региональной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.