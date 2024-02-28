Устройство котлована будущей поликлиники началось в Пушкинском округе

Подрядчик приступил к устройству котлована поликлиники, которая появится в проезде Розанова города Пушкино, работы пройдут в рамках нацпроекта «Здравоохранения». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строители также выполняют устройство подъездных путей. Площадь нового объекта составит 9,4 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на 400 посещений в смену. В поликлинике разместят клинико-диагностическую лабораторию, педиатрическое и инфекционные отделения, кабинеты функциональной диагностики, отделения специализированного приема и не только. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.