Утренний «ракетный привет»: ВС РФ продолжают бомбить Харьков за Белгород

Серия взрывов прозвучала под утро вторника, 23 января, в Харькове, сообщил в своем аккаунте мэр города Игорь Терехов.

Происходящее также подтвердил и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов. С его слов, российскими ракетами уже поражены ряд целей.

«ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в областной столице», — сообщил Синегубов в соцсетях.

Что за цели поражены в Харькове и есть ли пострадавшие, Синегубов не указал. Минобороны РФ происходящее в Харькове пока не комментировало.

Как сообщают в местных пабликах харьковчане, после череды взрывов над городом сильное зарево. На территории Харьковской области области властями была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто