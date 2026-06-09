Утренняя рутина-убийца: врач рассказала, почему кофе с витаминами превращает деньги в пыль

Утренний кофе с горстью витаминов — ритуал, знакомый миллионам. Быстро, привычно и, казалось бы, разумно. Однако именно эта комбинация способна обнулить всю пользу от добавок. Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына рассказала REGIONS , какие БАДы и кофе категорически несовместимы, почему железо и эспрессо — худшее сочетание за завтраком и как правильно выстроить интервалы между приемами, чтобы добавки действительно работали.

Кофе — не просто бодрящий напиток. В его составе есть танины и полифенолы, которые связываются с полезными веществами в желудке и кишечнике, образуя нерастворимые комплексы. Кроме того, кофеин обладает мочегонным эффектом и ускоряет выведение водорастворимых витаминов (группы B и витамина C). Проблема не в том, что кофе вреден, говорит врач. Проблема в неправильном сочетании.

В беседе с REGIONS Светлана Черепицына пояснила, что часто пациенты жалуются на бесполезность препаратов железа. При выяснении обстоятельств оказывается, что таблетки принимаются вместе с утренним кофе. Танины связывают железо, и оно выводится, не всосавшись. Врач назначил препарат, но пациент сам свел его эффективность к нулю. Правильный интервал между кофе и добавками — это половина успеха.

Железо: опасная зона

Самое серьезное взаимодействие — между кофе и железом. Кофе может снижать усвоение этого минерала на 40-90 процентов в зависимости от дозы. Для людей с анемией утренний кофе с таблеткой железа — просто выброшенные деньги. Танины связывают ионы железа в нерастворимые соединения, которые кишечник не может всасывать. Железо лучше всего принимать натощак, но запивать только водой.

Кальций и витамин D: двойной удар

С этими добавками ситуация сложнее. Кофеин снижает количество рецепторов, необходимых для усвоения витамина D. Без него кальций не усваивается. Кроме того, кофеин увеличивает выведение кальция с мочой. В долгой перспективе это грозит снижением плотности костей и остеопорозом. Врач советует принимать кальций и витамин D во время обеда или ужина вместе с жирной пищей, а кофе пить отдельно, с интервалом в два часа.

Витамины группы B: замкнутый круг

Здесь главная проблема — мочегонный эффект кофеина. Он ускоряет выведение воды, а вместе с ней — и водорастворимых витаминов B1, B2, B12. Их дефицит проявляется усталостью, раздражительностью, проблемами с памятью. Кофе не блокирует усвоение, но ускоряет выведение. Чем больше кофе выпивается, тем выше риск дефицита. Оптимальная стратегия, по словам эксперта, — принимать витамины группы B утром, а кофе пить через 30-60 минут, или наоборот. Люди с хронической усталостью часто пьют много кофе, чтобы взбодриться. А кофеин выводит витамины, отвечающие за энергию. Получается замкнутый круг: кофе бодрит на час, но в долгой перспективе истощает организм.

Магний и цинк: конкуренция

Кофе может снижать усвоение этих минералов, но в меньшей степени. Проблема в том, что магний, цинк и кальций конкурируют за одни транспортные системы. Плюс кофеин стимулирует выведение магния с мочой. Логично, советует врач, принимать магний вечером (он помогает расслабиться), а кофе пить утром. Так они не будут мешать друг другу.

Главное правило: только вода

Самое простое и важное: запивать витамины нужно только чистой водой. Не кофе, не чаем, не соком. Вода не вступает в химические реакции. Чай, кстати, даже опаснее кофе с точки зрения усвоения железа — в нем больше танинов. Также не стоит сочетать железо с молоком или кальцием: они конкурируют за усвоение.

Памятка от REGIONS

Железо — категорически нельзя с кофе (снижение усвоения на 50-90%).

Кальций и витамин D — лучше не вместе (кофе вымывает и блокирует).

Витамины группы B — можно, но с интервалом (кофе ускоряет выведение).

Магний и цинк — с интервалом (конкуренция и выведение).

Правильные сочетания: железо с витамином C (апельсиновый сок) усиливает усвоение, витамин D с жирной пищей работает лучше, магний вечером улучшает сон.

Врач подчеркивает: стоит развести добавки и кофе по времени, чтобы все усвоилось. Планирование займет пять минут, но сэкономит месяцы бесполезного приема витаминов. И перед началом приема любых БАДов лучше сдать анализы и проконсультироваться со специалистом — не все витамины нужны всем.