Уволенный из института РАН генетик Кудрявцев объяснил свою теорию про 900-летних людей

Директора Института общей генетики РАН Александра Кудрявцева уволили, как полагают в СМИ, из-за сомнительных высказываний на конференции «Бог — Человек — Мир». Там он заявил про 900-летних людей и связи мутаций с первородным грехом. В интервью сайту aif.ru генетик рассказал, что имел в виду на самом деле.

Профессор отметил, что никогда не утверждал про столь продолжительную жизнь людей на Земле. Он лишь привел отрывок из Священного Писания, где как раз указывается про 900-летних жителей до Великого Потопа. Якобы в книге отмечается, что после этого события изменилось многое. По словам Кудрявцева, у науки нет точного ответа о максимуме человеческой жизни даже сейчас.

«Считается, что до 120-ти. Но это же домыслы… Сколько он может жить реально, мы не знаем. Ясно только, что на продолжительность нашей жизни сильно влияют те факторы, которых нет в природе. Например, у животных нет здравоохранения и медицины, которые позволяют лечить многие болезни и значительно увеличивать срок их жизни. А у человека – есть», – объяснил ученый.

Напомним, что слова Кудрявцева в 2023 году вызвали резонанс. Он был директором института общей генетики РАН с июня 2022-го, но в текущем году с ним разорвали контракт. В СМИ полагают, что причина как раз в скандальных заявлениях с научно-богословской конференции, но Минобрнауки не озвучивало официальной причины увольнения.

Ранее сообщалось, что Кудрявцев лишился работы после слов о грехе и мутациях.