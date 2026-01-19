«Уволить ветерана СВО нельзя»: новый закон защитит участников боевых действий от сокращения на работе

Правительство РФ поддержало без замечаний законопроект, направленный на дополнительную защиту участников специальной военной операции (СВО) от увольнения, сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект разработан для того, чтобы сохранить за ветеранами боевых действий их рабочие места.

Согласно проекту, сотрудники, ушедшие на военную службу, смогут вернуться к своей трудовой деятельности в течение трех месяцев после окончания службы. На этот период трудовой договор будет приостановлен, но место за работником сохранится.

Кроме того, в ст. 179 Трудового кодекса РФ (ТК) предлагается закрепить новую социальную гарантию. При проведении сокращения штата и выборе между работниками с равной квалификацией и производительностью труда предпочтение необходимо будет отдавать участникам СВО.

Авторы инициативы, среди которых председатель комитета Государственной думы РФ по труду Ярослав Нилов, указывают, что выполнение задач в условиях боевых действий связано с повышенным риском для жизни и здоровья. Предоставление дополнительных гарантий станет справедливой мерой признания заслуг человека.

Поправки затронут тех, кто участвовал в боевых действиях в период мобилизации, военного положения или в военное время. Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ одобрила законопроект о льготном обучении для вдов погибших бойцов СВО.