«Право на бесплатное поступление в любой вуз»: какие новые льготы получат вдовы погибших на СВО
Госдума одобрила законопроект о льготном обучении для вдов погибших бойцов СВО
Фото: [Акция «Тотальный диктант» в Москве/Медиасток.рф]
Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, расширяющий меры социальной поддержки для семей погибших участников специальной военной операции (СВО), сообщило РБК. Законопроект направлен на помощь вдовам и вдовцам погибших бойцов.
Согласно новым нормам, супруги погибших военнослужащих получат право на бесплатное поступление в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Льгота будет распространяться на программы бакалавриата и специалитета.
Помимо этого, они смогут бесплатно обучаться в учреждениях среднего профессионального образования (колледжах и техникумах) в пределах отдельной квоты. Также предусмотрена возможность бесплатного обучения на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что супруги погибших военных находятся в социально уязвимом положении из-за потери кормильца. Предоставление им возможности получить высшее или среднее профессиональное образование, пройти переподготовку или впервые освоить профессию позволит обеспечить стабильный доход для семьи и снизить экономические трудности.
