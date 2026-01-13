«Право на бесплатное поступление в любой вуз»: какие новые льготы получат вдовы погибших на СВО

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, расширяющий меры социальной поддержки для семей погибших участников специальной военной операции (СВО), сообщило РБК. Законопроект направлен на помощь вдовам и вдовцам погибших бойцов.

Согласно новым нормам, супруги погибших военнослужащих получат право на бесплатное поступление в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Льгота будет распространяться на программы бакалавриата и специалитета.

Помимо этого, они смогут бесплатно обучаться в учреждениях среднего профессионального образования (колледжах и техникумах) в пределах отдельной квоты. Также предусмотрена возможность бесплатного обучения на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что супруги погибших военных находятся в социально уязвимом положении из-за потери кормильца. Предоставление им возможности получить высшее или среднее профессиональное образование, пройти переподготовку или впервые освоить профессию позволит обеспечить стабильный доход для семьи и снизить экономические трудности.

