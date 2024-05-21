Уже 450 участников СВО получили в Подмосковье технические средства реабилитации в этом году

С начала этого года в Подмосковье за техническими средствами реабилитации обратились порядка четырехсот пятидесяти участников специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.

В ходе выездного заседания Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению в центр «Ясенки» обсуждался вопрос реабилитации участников СВО. Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в этом году региональным парламентом был принят закон, согласно которому раненые бойцы могут бесплатно воспользоваться техническими средствами реабилитации в прокат на тот период, пока не получат необходимые изделия по своей индивидуальной программе реабилитации.

В этом году за техническими средствами реабилитации обратились 437 участников СВО, которые хотели получить электронный сертификат. Еще 11 человек обратились за компенсацией и 17 — за выдачей ТСР в натуральном виде.

«Наши Герои должны быть обеспечены самыми современными и передовыми изделиями, но они, как правило, достаточно дорогостоящие. Поэтому на обеспечение сертификатов выделено 778 миллионов рублей», — подчеркнул Брынцалов.

Ранее стало известно, что по поручению губернатора Андрея Воробьева Подмосковье оказало материальную помощь новоазовскому муниципальному комиссариату ДНР.