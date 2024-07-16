Уже 650 машин: очередь у Крымского моста после полуночи начала стремительно расти

После утреннего автомобильного коллапса понедельника ,15 июля, когда с обеих сторон у Крымского моста скопились порядка 2 тыс транспортных средств, к вечеру ситуация выровнялась, и, по состоянию на 23.00 мск понедельника число составляло не более 250 автомобилей со стороны Тамани, при свободном проезде со стороны Керчи.

Однако через пару часов количество машин со стороны Краснодарского края стало резко прибавляться. Как приводится в сообщении оперштаба, сейчас в очереди находятся не менее 650 автомобилей.

В« очереди со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — проинформировал оперштаб в соцсетях.

К слову, ввиду стремительного роста автомашин при въезде на Крымский мост, когда водителям с пассажирами приходится стоять на жаре по нескольку часов, на автотрассе был организован подвоз воды.