Уже более 10,5 тысяч медиков Подмосковья получили выплаты на аренду жилья

Выплата на аренду жилья для медиков действует в Подмосковье с 2022 года, так, за это время ее уже воспользовались более 10,5 тысячи человек. Об этом сообщает Московская областная Дума.

Отмечается, что ранее оформить выплату мог только один из супругов-медиков на сумму 20 тысяч рублей. Теперь же если оба супруга в семье являются медиками, то они смогут получать 30 тысяч рублей ежемесячно на аренду жилья. Соответствующие постановление принято Правительством Московской области.

«Важно чтобы медицинские работники не только приходили на работу в Московскую область, но и закреплялись здесь. Поэтому отдельное внимание мы уделяем программам, которые помогают решить жилищный вопрос», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Примечательно, что Мособлдумой ранее был принят закон, в соответствии с которым с февраля аналогичную выплату на аренду жилья смогут получать и педагоги Подмосковья.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что поликлинику в ЖК «Пригород Лесное» достроят до конца года.