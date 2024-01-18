Уже более 50 процентов составляет готовность поликлиники в подмосковной Балашихе

На территории жилого комплекса «Столичный» в городском округе Балашиха девелопер «Главстрой Регионы» продолжает возводить современную поликлинику, рассчитанную на 670 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

На сегодняшний день на объекте ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, устройству кровли и монтажу витражей, отделке фасада, продолжаются работы по черновой и чистовой отделке и устройству внутренних инженерных сетей.

Шестиэтажное здание поликлиники рассчитано на 670 помещений в смену, 350 взрослых и 320 детских, и 240 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал, что уже в этом году в Балашихе начнется строительство областной больницы.