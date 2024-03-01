Уже более одного миллиона звонков приняла робот Светлана в Подмосковье с начала года

Голосовой помощник Светлана с начала этого года обработала уже почти миллион двести тысяч звонков от жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что робот Светлана может вызвать врача на дом, записать на прием к медицинскому специалисту, а также сама выполняет исходящий обзвон — приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.