Уже более трех тысяч педагогов Подмосковья получают выплату на аренду жилья

С февраля этого года уже более 3,3 тысячи педагогов в Подмосковье оформили выплату в размере двадцать тысяч рублей на аренду жилья. Об этом сообщает Московской областной Думы.

«Мера направлена на привлечение педагогов в наш регион и, как показала практика, оказалась очень востребованной — на сегодняшний день выплату получают уже 3 307 учителей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов отметил, что в регионе отдельное внимание уделяется поддержке молодых специалистов. Так, молодой педагог в Подмосковье может получить пособие 150 тысяч и ежемесячную доплату 6 тысяч рублей. Мособлдумой также в первом чтении был принят законопроект, которым планируется расширить перечень категорий лиц, наделенных статусом «молодой специалист».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, в Подмосковье действует «бесшовная» регистрация детей из детского сада в школу.