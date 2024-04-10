Уже едут четыре фуры: как крупный бизнес спасает пострадавших от наводнения в Орске

Ведущие корпорации России готовы помочь жителям Орска, столкнувшимся с подтоплением из-за весеннего половодья. Об этом сообщил Василий Бочкарев, начальник управления по координации общественных проектов в корпоративном секторе движения «Народный фронт «За Россию» и депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл.

По инициативе «Народного фронта» в ближайшие дни региональные представители корпораций встретятся в Орске для проведения экстренного совещания по оказанию помощи людям и восстановлению города.

«Мы всегда оперативно реагируем на различные ЧС. Сейчас на территории Орска как единый механизм работают волонтеры, общественники, специалисты МЧС, сотрудники Оренбургского отделения и молодежного крыла «Народного фронта», представители власти и бизнеса», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На данный момент, продолжил он, в Орск отправились представители корпоративного офиса движения, которые вместе со Всероссийским студенческим корпусом спасателей вошли в оперативный штаб под управлением губернатора региона Дениса Паслера.

«На месте сотрудники корпоративного офиса «Народного фронта» взаимодействуют с бизнесом по вопросам гуманитарной помощи. К работе мы подключили все крупные розничные сети региона», — заверил Бочкарев.

Также «Народный фронт» организовал сортировочно-распределительный пункт для гуманитарных грузов по адресу: ул. Маршала Жукова, 15. Здесь принимают помощь от неравнодушных граждан, общественных организаций, компаний и представителей бизнеса.

Кроме того, в Орск уже едут четыре фуры с постельным бельем, подушками, одеялами и средствами личной гигиены, чтобы обеспечить комфорт в пунктах временного размещения.

Помощь жителям подтопленных территорий окажет и сеть «Магнит», об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Мы увеличили объемы поставок воды в магазины Орска и Новотроицка в 12 раз. Местным жителям за последние три дня доставлено около 165 тонн воды. Также в 2,5 раза увеличились поставки хлеба — до 36 тыс. штук в сутки. Помимо этого, розничная сеть нарастила поставки в магазины товаров бакалейной группы: муки, круп, макарон, растительного масла», — отметили представители компании.

Также свой вклад, по словам Бочкарева, вносят компании «Почта России», «Газпром», «РЖД», «Тандер» и «Ростех».

Ранее власти Оренбургской области предупредили о риске подтопления еще более 2 тыс. домов.