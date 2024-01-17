Уже ищут быстрее людей: выяснилось, чем нейросеть может помочь полиции

И действительно, ИИ развивается, демонстрируя невероятные результаты. Однако чем именно он мог бы пригодиться правоохранителям? Способен ли назвать невиновного человека преступником? Об этом нам рассказали руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян и основатель компании MINDSMITH Руслан Юсуфов.

«ИИ активно используется уже сегодня во многих сферах жизни, в том числе и правоохранительными органами. Например, система видеофиксации «Безопасный город» помогает отследить преступников по камерам, расположенным в транспорте, на улицах и в других общественных местах. Также нейросети помогают сопоставлять изображения и таким образом быстрее находить правонарушителей», — сообщил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Закарян.

Возможности искусственного интеллекта, продолжил он, позволяют выполнять большое количество операций за короткое время и освобождают время сотрудников на выполнение других важных задач.

«Бывают случаи, когда ИИ может допустить ошибку. Например, до сих пор остается спорной ситуация ярославского ученого Александра Цветкова, которого задержали за якобы совершенное более 20 лет назад преступление только на основе данных нейросети», — предупредил эксперт.

Руслан Юсуфов считает, что в современных реалиях высокую угрозу представляют преступления в сфере киберпространства. Перспективные же технологии, включая ИИ, развиваются под влиянием нужд киберкриминалистики.

«Возможность ИИ быстро обрабатывать огромные объемы данных применяется в различных системах распознавания уже несколько лет. Например, уже в 2018 году Интерпол внедрил в свою работу систему идентификации личности по речи и голосу», — напомнил собеседник.

В то же время, по его мнению, существует вероятность возникновения неточностей, недоработок и ошибок в процессе работы ИИ. Поэтому полностью доверять этой технологии процесс принятия решений рискованно.

«В 2023 году в США по обвинению в краже человек был ошибочно задержан из-за просчета в системе, основанной на технологии ИИ. Говоря о современном уровне развития этой технологии можно утверждать, что она отлично справляется с ролью аналитика или советника, но доверять ИИ вынесение конечных вердиктов пока нельзя», — заключил Юсуфов.

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