«От рака или СПИДа»: футуролог объяснил, может ли нейросеть изобрести лекарство от смертельных болезней

Технологии в сфере искусственного интеллекта за последний год заметно продвинулись — нейросети уже не только генерируют тексты и изображения, но также могут писать музыку и подделывать чужой голос. Некоторые из них даже используются учеными в исследованиях.

Благодаря способности обрабатывать огромные объемы данных, ИИ заметно упрощает жизнь многих людей. Но может ли он проявить себя, например, в медицине, изобрести лекарство от смертельных болезней? Об этом нам рассказал Руслан Юсуфов — футуролог и основатель компании MINDSMITH.

«Самостоятельно нейросеть не может придумать лекарство от рака или СПИДа. Но уже сейчас она может помочь в этом ученым, подсказывая оптимальные формулы или симулируя результаты приема веществ пациентами, а также рассчитывая, насколько эффективно будет то или иное средство с учетом различных параметров», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он напомнил, что ни рак, ни ВИЧ не являются приговором — существуют способы лечения и того, и другого. Хотя, успех терапии зависит от многих факторов, в том числе, от своевременной диагностики.

«Здесь искусственный интеллект тоже способен помочь: нейросети в скором будущем смогут ставить точные диагнозы и создавать персональные алгоритмы терапии для каждого отдельного человека, учитывая его образ жизни, особенности организма и прочие нюансы», — заключил Юсуфов.

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