Уже к началу нового учебного года новая школа откроет свои двери для юных жителей Котельников

Рабочие начали благоустраивать территорию школы, рассчитанной на две тысячи учеников, в микрорайоне Парковый в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент в работах задействованы более трехсот пятидесяти рабочих, а также пятнадцать единиц специальной строительной техники. Продолжают фасадные, кровельные и отделочные работы, монтируют внутренние и наружные инженерные сети. Сдать объект планируется к 1 сентября 2024 года.

Примечательно, что это первая школа в новом жилом комплексе. С ее открытием у детей появится возможность обучаться в пешей доступности от дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды за прошлый год.