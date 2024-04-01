Уже на следующей неделе стартует новый «Урок цифры» для подмосковных школьников

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» 8 апреля стартует новый обучающий семинар по теме «Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что в новом материале школьникам расскажут о применении квантовых вычислений в современной медицине, новых специальностях в области квантовых технологий, в том числе в биомедицине и смежных областях науки.

Новый урок состоит из видеолекции и интерактивных заданий-тренажеров для учащихся младших, средних и старших классов. Ознакомиться с ним можно будет на сайте проекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил учеников гимназии им. Подольских курсантов за участие в «Неделе добрых дел».