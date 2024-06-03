Уже порядка ста тысяч звонков обработала «горячая линия» главного врача в Подмосковье с начала года

В медицинских организациях Подмосковья работает «горячая линия» главного врача. Так, уже более 100 тысяч звонков обработали работники колл-центра. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Глава ведомства Алексей Сапанюк подчеркнул, что важно создавать такие условия, чтобы пациенты наших медорганизаций могли оперативно получить интересующую их информацию. А всего за 2 года работы «горячей линии» обработано свыше четырехсот тысяч звонков.

Напоминаем, что для того, чтобы позвонить на горячую линию, достаточно набрать единый номер телефона: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который номер можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что строительство больничного комплекса в Хотьково завершится уже в сентябре.