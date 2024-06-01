Уже порядка трехсот фасадов жилых домов привели в соответствие в Подмосковье

Управляющие компании Подмосковья устранили дефекты наружных стен порядка трехсот многоквартирных домов при содействии инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Управляющие организации должны регулярно осуществлять технический осмотр фасадов и своевременно проводить работы по устранению выявленных повреждений», — добавил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Подчеркнем, что фасад не только формирует внешний вид, но в первую очередь защищает внутренние помещения от внешних воздействий и обеспечивает комфортные условия всех проживающих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше одиннадцати тысяч человек обратились в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за прошедший год.