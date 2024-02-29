Уже свыше 3,4 млн жителей Подмосковья лично проинформированы о выборах президента

Уже более 3,4 миллиона жителей Подмосковья получили от информаторов подробную информацию о выборах президента России, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Там напомнили, что во время поквартирного обхода члены участковых избирательных комиссий предоставляют полные данные о сроках, формах и месте голосования.

Также в Мособлизбиркоме добавили, что 73 процента проинформированных о выборах главы государства жителей региона заявили, что примут участие в голосовании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что шесть жителей региона стали победителями федерального конкурса «Лидеры России».