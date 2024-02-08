Уже три тысячи жителей Подмосковья прошли Школу родственного ухода
Фото: [Пресс-служба Министерства социального развития МО]
На сегодняшний день в Подмосковье открыто одиннадцать Школ родственного ухода, в которых уже прошли обучение три тысячи жителей региона. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Порой лучшее, что мы можем сделать для своих родных, когда им тяжело — это остаться рядом. Цель таких школ — научить самостоятельно и деликатно ухаживать за своими маломобильными родственниками, как правильно общаться с ними и поддерживать оптимальный уровень его жизни дома», — сообщила глава ведомства Людмила Болатаева.
Все классы оснащены необходимым оборудованием и современными техническими средствами реабилитации. Курс обучения состоит из теории в онлайн формате и практических занятий на базе симуляционного класса. Весь курс в Школе родственного ухода рассчитан на 12 часов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что подмосковные учителя могут подать заявки на получение компенсации за аренду жилья.