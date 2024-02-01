Губернатор Воробьев: подмосковные учителя могут подать заявки на получение компенсации за аренду жилья

«В Подмосковье для педагогов действуют различные меры поддержки, и мы постоянно добавляем новые. Теперь, как и врачи, наши учителя смогут получать выплату за аренду жилья — ежемесячно дополнительно к зарплате будут приходить 20 тысяч рублей. Причем, это касается не только приезжих педагогов, но и тех, которые преподают у нас уже давно», — сказал губернатор.

На получение выплаты могут претендовать учителя муниципальных или государственных школ, нагрузка которых составляет не менее 27 часов (для учителей начальных классов — 25 часов) в неделю. Кроме того, у педагогов и членов их семей не должно быть собственного или служебного жилья на территории региона. Подать заявку можно на региональном портале госуслуг. Отметим, что учителя в регионе также могут взять социальную ипотеку и приобрести квартиру на льготных условиях, принять участие в федеральной программе «Земский учитель» и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.