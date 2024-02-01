Губернатор Воробьев: подмосковные учителя могут подать заявки на получение компенсации за аренду жилья
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С сегодняшнего дня подмосковные учителя смогут подать заявку на получение компенсации за аренду жилья, новую меру поддержки запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«В Подмосковье для педагогов действуют различные меры поддержки, и мы постоянно добавляем новые. Теперь, как и врачи, наши учителя смогут получать выплату за аренду жилья — ежемесячно дополнительно к зарплате будут приходить 20 тысяч рублей. Причем, это касается не только приезжих педагогов, но и тех, которые преподают у нас уже давно», — сказал губернатор.
На получение выплаты могут претендовать учителя муниципальных или государственных школ, нагрузка которых составляет не менее 27 часов (для учителей начальных классов — 25 часов) в неделю. Кроме того, у педагогов и членов их семей не должно быть собственного или служебного жилья на территории региона. Подать заявку можно на региональном портале госуслуг. Отметим, что учителя в регионе также могут взять социальную ипотеку и приобрести квартиру на льготных условиях, принять участие в федеральной программе «Земский учитель» и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.